شؤون فلسطينية

الكيلة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الموجة الجديدة لوباء (كورونا).. هذا ما طالبت به

الكيلة تتحدث لـ"دنيا الوطن" عن الموجة الجديدة لوباء (كورونا).. هذا ما طالبت به
وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة
خاص دنيا الوطن
أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، اليوم الإثنين، على أن الموجة الجديدة من وباء (كورونا) قد بدأت.

وشددت كيلة في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" على جميع المواطنين بالالتزام بإجراءات وزارة الصحة لكي لا تضطر الوزارة اللجوء لخيار الإغلاق، مطالبة الجميع بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة والتطعيم.

ونوهت كيلة إلى أن مراكز التطعيم مفتوحة لجميع المواطنين  بشكل مجاني.

ولفتت كيلة إلى متابعة الحالة الوبائية بشكل يومي في غزة والضفة من خلال وحدة الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، أكدت وزيرة الصحة أن الأدوية ما تزال ترسل لقطاع غزة كما كانت، مضيفةً أن 60% من الأدوية تبقى في الضفة و40% تذهب لغزة.

وتابعت كيلة أن: "الأدوية المتوفر في الضفة الغربية متوفرة في قطاع غزة، والغير متوفر في الضفة غير متوفر في غزة".

وفيما يتعلق بالتحويلات الطبية، قالت كيلة: "نحن نستلم من غزة يوميًا حوالي 300 تحويلة سواء لمستشفيات الضفة الغربية أو غزة أو إلى الخارج".

وأكدت كيلة على أن: "المشاريع التي تأتي لفلسطين جزء كبير منها يذهب لقطاع غزة والجزء الآخر للضفة"، مشددة على أن قطاع غزة جزء من فلسطين.

وكانت وزارة الصحة برام الله أعلنت، صباح اليوم الإثنين، بدء الموجة السادسة من كورونا بتسجيل نحو 1000 إصابة في الضفة الغربية، لافتة إلى أن الوضع الوبائي أصبح مقلقًا.

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