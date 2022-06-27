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شؤون فلسطينية

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
أدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت شروع وزارة القضاء الإسرائيلية في تسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود والتي شملت الأراضي الواقعة ضمن مخطط "الحديقة القومية" حول أسوار البلدة القديمة جنوب المسجد الأقصى. 

وأوضح رأفت في تصريح له، اليوم الاثنين، أن سياسة حكومات إسرائيل هي العمل على تهويد مدينة القدس وتهجير أبناء وبنات شعبنا من المدنية المقدسة، وأن هذا الإجراء الأخير يهدف للاستيلاء على أجزاء من المسجد الأقصى وخلق واقع جديد على الأرض. 

وأكد على أهمية مواصلة التصدي لكل هذه الإجراءات الإسرائيلية والتنسيق مع الشقيقة الأردن ذات الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية والمتابعة مع المؤسسات الدولية من أجل تطبيق القرارات التي اتخذت ذات الشأن وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وفي المقدمة لشعبنا في المدينة المقدسة. 

واعتبر رأفت أن هذا "الإجراء الاجرامي بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس من شأنه أن يزيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تعقيدا اذ أنه يعتبر عدوانا جديدا تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي على حقوق شعبنا الفلسطيني، داعياً الأمم المتحدة للوقوف في وجه هذا الاجراء الذي ينتهك القرار الدولي رقم 2334 الذي أكد على أن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة". 

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