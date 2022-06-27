المتطرف بن غفير يكشف عن خططه حال أصبح وزيراً بالحكومة المقبلة

رام الله - دنيا الوطنعلّق عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف من حزب "الصهيونية الدينية" إيتمار بن غفير، في تصريحات لصحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، اليوم الإثنين، على فرصه في أن يصبح وزيرًا في حال تم تشكيل حكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.وحول خططه إذا أصبح عضوًا في الائتلاف المقبل، قال بن غفير: "أريد أن أروّج لقانون عقوبة إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين، وقانون حصانة جنود الجيش الإسرائيلي، وبذلك لن يكون هناك حاجة للسجون الإسرائيلية"، وفق تعبيره.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته نفتالي بينيت، صرح أمس الأحد في مقابلة مع القناة 12 الإسرائيلية، أن الحكومة المؤلفة من أحزاب اليمين فقط لن تكون لصالح إسرائيل.وقال بينيت: إن "أي حكومة سيكون فيها بن غفير وسموتريتش لن تكون في صالح إسرائيل"، كما أعرب عن خشيته من حرب أهلية في إسرائيل.