تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

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تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
عقب عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تيسير خالد على ما تتداوله الأوساط السياسية والإعلامية بشأن أهداف زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر المقبل.

وقال خالد: "صدق الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي عندما قال إن الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة تكون فيها حياة الأوكرانيين على المحك وكذلك وجود الحضارة الإنسانية ذاتها من أجل إضعاف روسيا، وبأنه لا توجد أسس أخلاقية لمثل هذا الأمر".

وأضاف: "وفي منطقتنا أيضا تقوم الولايات المتحدة بلعبة خطيرة تهدد أمن وحياة شعوب ودول المنطقة وذلك بإصرارها على بناء ناتو شرق أوسطي يجمع إسرائيل بعدد من الدول العربية تحضيرا لعمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وختم خالد قائلا: "زيارة بايدن للمنطقة مخصصة لهذا الغرض، أما الموضوع الفلسطيني فقد تركته في عهدة دولة الإرهاب الإسرائيلي، أيضا هنا لا توجد أسس أخلاقية لمثل هذا الأمر".

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