عاجل

  • النقل والمواصلات بغزة: ندعو السائقين للاستفادة من نسبة الخصم الموجودة بحملة التخفيض ونسبتها 50%

دولي

غانتس: سنتوجه لانتخابات خامسة وسأفعل كل شيء حتى لا تتشكل حكومة بديلة

غانتس: سنتوجه لانتخابات خامسة وسأفعل كل شيء حتى لا تتشكل حكومة بديلة
رام الله - دنيا الوطن
قال بيني غانتس، وزير جيش الاحتلال الاسرائيلي: "لسوء الحظ، سنتوجه إلى صناديق الاقتراع للمرة الخامسة، وسافعل كل شيء حتى لا يتم تشكيل حكومة بديلة في دورة الكنيست الحالية برئاسة نتنياهو".

ورداً على سؤاله من وسائل الإعلام الإسرائيلية، عما سيفعه إذا عرض عليه نتنياهو أن يكون الأول في التناول، أكد غانتس، أن ذلك ليس على جدول الأعمال. 

يشار إلى أن الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل، بشأن حل الكنيست، وصلت الى طريق مسدود.  

وذكرت قناة (كان) أن الطرفين لم يتفقا على موعد للانتخابات ومسألة تمويل الأحزاب، بسبب مطلب المعارضة تجميد مشروع قانون المتهم، ومنحها حق الفيتو على جميع إجراءات التشريع حتى حل (كنيست)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وأضافت، بأنه إذا ما نجح الائتلاف صباح اليوم في تمرير قرار ينص على إحالة مشروع قانون حل (كنيست) الى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، فإن اللجنة ستلتئم للمصادقة عليه للتصويت بالقراءة الأولى، وبعدها على الفور ستناقش (كنيست) بكامل هيئتها مشروع القانون.

وبعد التصويت المتوقع عليه بالقراءة الأولى سيُحال مرة أخرى إلى "لجنة الدستور" لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

أخبار ذات صلة

بعد (كورونا) وجدري القرود.. خبراء بريطانيون يكشفون عن جائحة جديدة

بعد (كورونا) وجدري القرود.. خبراء بريطانيون يكشفون عن جائحة جديدة

المتطرف بن غفير يكشف عن خططه حال أصبح وزيراً بالحكومة المقبلة

المتطرف بن غفير يكشف عن خططه حال أصبح وزيراً بالحكومة المقبلة

الخارجية الروسية: نحتاج إجابات من الغرب عن &#34;المرتزقة&#34; الذين أرسلهم إلى أوكرانيا

الخارجية الروسية: نحتاج إجابات من الغرب عن "المرتزقة" الذين أرسلهم إلى أوكرانيا

تركيا تكشف عن قمة مرتقبة تجمعها بالسويد وفنلندا والناتو في إسبانيا

تركيا تكشف عن قمة مرتقبة تجمعها بالسويد وفنلندا والناتو في إسبانيا

لدغتها مؤلمة وسريعة التكاثر.. انتشار لبعوضة &#34;النمر الآسيوي&#34; في إسرائيل

لدغتها مؤلمة وسريعة التكاثر.. انتشار لبعوضة "النمر الآسيوي" في إسرائيل

مسؤول صحي إسرائيلي: نشهد ذروة موجة (كورونا) أخرى

مسؤول صحي إسرائيلي: نشهد ذروة موجة (كورونا) أخرى

الاتصالات بشأن حل (كنيست) في إسرائيل تصل لطريق مسدود

الاتصالات بشأن حل (كنيست) في إسرائيل تصل لطريق مسدود

آلاف الإسبان يتظاهرون ضد حلف الناتو في العاصمة مدريد

آلاف الإسبان يتظاهرون ضد حلف الناتو في العاصمة مدريد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

&#34;مدى&#34; ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

"مدى" ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا

المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات

"التنمية الاجتماعية" توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات

منوعات

بطلة الطائر المبكر &#34;ديميت أوزديمير&#34; تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

بطلة الطائر المبكر "ديميت أوزديمير" تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

عربي

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

الخرطوم تعلن &#34;إعدام&#34; جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي