خلال ترأسه جلسة الحكومة.. الرئيس عباس: المقاومة الشعبية تتطور بشكل مذهل

جاء ذلك في كلمته في مستهل جلسة الحكومة، التي عقدت بمقر مجلس الوزراء، بمدينة رام الله، حيث ترأس الجلسة بمشاركة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الوزير حسين الشيخ.



وأوضح الرئيس عباس، "كل مواطن فلسطيني مهما كان جنسه أو عمره، يخرج سواء أكان كبيرا أم صغيرا في المسيرات السلمية، وقد رأيت بلدة بيتا، وعددا كبيرا من المدن والقرى الفلسطينية تواجه بصدور عارية هذا العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا".



وتابع الرئيس عباس، "أتصور أن النتائج ستكون إيجابية، ولكن علينا أن نصبر ونتحمل".



رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، إن "نوعية المقاومة الشعبية تتطور خلال الفترة الراهنة بشكل مذهل".