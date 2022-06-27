عاجل

  • النقل والمواصلات بغزة: ندعو السائقين للاستفادة من نسبة الخصم الموجودة بحملة التخفيض ونسبتها 50%

شؤون فلسطينية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية
رام الله - دنيا الوطن
أوضحت نتائج المسح الأخيرة لمركز "حملة" أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية.

فيما أعرب 32% من المستطلعين أنه سبق أن اُختُرقت خصوصيتهم أو اُستُخدمت بياناتهم الشخصيّة دون علمهم أو موافقتهم.

فيما يدعم نحو 69% من المستطلعين إقرار قانون فلسطينيّ لحماية الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة بما فيها الإلكترونيّة.

وكشفت نتائج المسح مؤشرات ذات أهميّة، عن مَواطِن خلل في جوانب عديدة، وعن ضرورات تستدعي المراجعة والتحليل بشأن  الحق في الخصوصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها الحاجة الماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات الشخصية يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان. 

أخبار ذات صلة

النقل والمواصلات بغزة توجه رسالة للسائقين حول حملة التخفيض.. هذه مفادها

النقل والمواصلات بغزة توجه رسالة للسائقين حول حملة التخفيض.. هذه مفادها

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بموقف جنوب افريقيا الرافض لجرائم الاحتلال والداعم للحق الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بموقف جنوب افريقيا الرافض لجرائم الاحتلال والداعم للحق الفلسطيني

&#34;مدى&#34; ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

"مدى" ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتعزيز صمود المواطنين في تصديهم لانتهاكات الاحتلال

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتعزيز صمود المواطنين في تصديهم لانتهاكات الاحتلال

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

&#34;مدى&#34; ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

"مدى" ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا

المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات

"التنمية الاجتماعية" توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات

منوعات

بطلة الطائر المبكر &#34;ديميت أوزديمير&#34; تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

بطلة الطائر المبكر "ديميت أوزديمير" تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

عربي

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

الخرطوم تعلن &#34;إعدام&#34; جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي