تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية





فيما أعرب 32% من المستطلعين أنه سبق أن اُختُرقت خصوصيتهم أو اُستُخدمت بياناتهم الشخصيّة دون علمهم أو موافقتهم.





فيما يدعم نحو 69% من المستطلعين إقرار قانون فلسطينيّ لحماية الخصوصيّة والبيانات الشخصيّة بما فيها الإلكترونيّة.



وكشفت نتائج المسح مؤشرات ذات أهميّة، عن مَواطِن خلل في جوانب عديدة، وعن ضرورات تستدعي المراجعة والتحليل بشأن الحق في الخصوصية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن ضمنها الحاجة الماسة إلى إقرار قانون فلسطينيّ شامل يحمي الحق بالخصوصيّة وحماية البيانات الشخصية يتماشى مع مبادئ القانون الدوليّ ومعايير حقوق الإنسان.

رام الله - دنيا الوطنأوضحت نتائج المسح الأخيرة لمركز "حملة" أن 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية.