شاهد: "دنيا الوطن" ترصد آراء طلبة الثانوية العامة حول امتحان الرياضيات والجغرافيا

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طالبة ثانوية عامة
خاص دنيا الوطن-آن العقاد
رصدت "دنيا الوطن" آراء طلبة الثانوية العامة الفرعي العلمي والادبي حول مبحث الرياضيات الورقة الثانية والجغرافيا.

وأعرب طلبة الفرع العلمي، عن استيائهم من صعوبة مبحث الرياضيات الورقة الثانية، مشيرين الى أن أسئلة الامتحان غير مباشرة ولا تراعي الفروق الفردية وحاجتهم لوقت أكبر لحل الأسئلة.

بينما عبر طلبة الفرع الأدبي، حول مبحث الجغرافيا عن سهولة ويٌسر الامتحان، مؤكدين الى أن جميع الأسئلة مباشرة وتقسيم العلامات تُناسب الامتحان.

للمزيد من التفاصيل عبر التقرير التالي:


 

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