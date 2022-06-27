عاجل

  • النقل والمواصلات بغزة: ندعو السائقين للاستفادة من نسبة الخصم الموجودة بحملة التخفيض ونسبتها 50%

شؤون فلسطينية

دويكات يُعلق على قرار النائب العام العسكري منح إجازة لـ 45 موقوفاً

دويكات يُعلق على قرار النائب العام العسكري منح إجازة لـ 45 موقوفاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المفوض السياسي العام، الناطق الرسمي باسم المؤسسة الأمنية، اللواء طلال دويكات، إن المؤسسة الأمنية الفلسطينية حريصة على تطبيق النظام وحماية القانون وفق تعليمات الرئيس محمود عباس.

وتابع دويكات في بيان له، اليوم الاثنين، "بناء على ذلك تحترم المؤسسة قرار النائب العام العسكري الذي منح إجازة لـ45 موقوفا على ذمة النيابات والمحاكم العسكرية كإجراء مؤقت، كون النائب العسكري مشرفا على مراكز الإصلاح والتأهيل للحفاظ على سلامة الموقوفين، وجاء قراره استجابة للتدابير اللازمة والواجب اتخاذها في حال انتشار الأوبئة، وهذا ما أكدت عليه العديد من المواثيق والإعلانات الدولية، وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء المعروفة "بقواعد نيلسون مانديلا"، خاصة القاعدة التي تنص "يقع على الدولة واجب خاص بحماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ورفاههم"، وما جاء في البيان الصادر عن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 25/3/2020 من دعوة الحكومات لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع انتشار فيروس كوفيد-19 من اجتياح أماكن الاحتجاز، وما تضمنه بيان المفوض السامي من "إيلاء اهتمام أكبر لموضوع اللجوء إلى تدابير غير احتجازية في جميع مراحل إدارة العدالة الجنائية"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال: "إن ما تضمنه القانون الأساسي الفلسطيني وتلك البيانات الدولية أوجب على النائب العام حماية المحتجزين والحفاظ على سلامتهم باعتبار أن الصحة العامة حق وواجب على السلطة التنفيذية وأحد العناصر المهمة من النظام العام الذي يتوجب على سلطات الدولة حمايتها، وذلك بعد أن تم اكتشاف انتشار هذا الوباء في مركز اصلاح وتأهيل بيتونيا الذي تم اغلاقه، واصابة أحد منتسبي قوى الأمن العاملين في مركز الإصلاح والتأهيل في أريحا، وما جاء في طلب الجهات الصحية المختصة بضرورة اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة واتباع البروتوكول الخاص بالجائحة للحافظ على سلامة الموقوفين، مع ضمان حضورهم لجلسات المحاكمة في مواعيدها المحددة".

أخبار ذات صلة

النقل والمواصلات بغزة توجه رسالة للسائقين حول حملة التخفيض.. هذه مفادها

النقل والمواصلات بغزة توجه رسالة للسائقين حول حملة التخفيض.. هذه مفادها

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بموقف جنوب افريقيا الرافض لجرائم الاحتلال والداعم للحق الفلسطيني

الرئاسة الفلسطينية: نرحب بموقف جنوب افريقيا الرافض لجرائم الاحتلال والداعم للحق الفلسطيني

&#34;مدى&#34; ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

"مدى" ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتعزيز صمود المواطنين في تصديهم لانتهاكات الاحتلال

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لتعزيز صمود المواطنين في تصديهم لانتهاكات الاحتلال

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

الاحتلال يخطر بوقف البناء في عدد من المنازل جنوب بيت لحم

&#34;مدى&#34; ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

"مدى" ينظم ورشة تدريبية حول حقوق الصحفيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

(فدا) تدين شروع الاحتلال بتسجيل ملكية المنطقة المحاذية للمسجد الأقصى باسم أشخاص يهود

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

تيسير خالد: الولايات المتحدة تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎‎‎

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

(أمان) يوصي بتحييد ملف تصاريح عمال غزة إلى الداخل من التجاذبات السياسية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

تقرير: 52% من الفلسطينيين يعتقدون بأن خصوصيتهم وبياناتهم الشخصيّة تحتاج للحماية

المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا

المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا

&#34;التنمية الاجتماعية&#34; توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات

"التنمية الاجتماعية" توقع اتفاقيات تعاون مع عدد من الوزارات

منوعات

بطلة الطائر المبكر &#34;ديميت أوزديمير&#34; تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

بطلة الطائر المبكر "ديميت أوزديمير" تحتفل بخطوبتها..وهكذا قدّمت القهوة لخطيبها

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

نجمة بوليوود عليا بهات تفاجئ متابعيها بهذا الخبر

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

شاهد: قصي خولي يحتفل بنهاية تصوير مسلسله الجديد بطريقة غريبة

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

فريدة سيف النصر..لهذا السبب ارتدت الحجاب ومن ثم خلعته

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

رقصة طريفة لمحمد عبده..ولهذا السبب يرفض دخول ابنه مجال الفن

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

شاهد: أجواء ساحرة من حفل عيد ميلاد ابنة رامي عياش

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

نجوى كرم تعيد ارتداء فساتين قديمة تعود لـ 30 عاماً

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

أول رد من محمد الشرنوبي بعد قرار حظر التعامل معه

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

بعد نقله إلى المستشفى..ما تطورات الحالة الصحية للفنان مارسيل خليفة؟

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

عربي

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين

الخرطوم تعلن &#34;إعدام&#34; جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي