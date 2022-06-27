المطران حنا: ندعو إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسك ووحدة ووعيًا





وأضاف حنا: "التحديات التي نواجهها كفلسطينيين وخاصة ما تتعرض له مدينة القدس إنما يستدعي منا جميعا كأبناء للشعب الفلسطيني الواحد ان نكون على مستوى المسؤولية المطلوبة والحكمة والرصانة والوعي".





وطالب حنا بالعمل على إنهاء الانقسامات وتوحيد الصفوف ونبذ أي خطاب يؤجج ويكرس الانقسامات لأن المستفيد الحقيقي من هذه الحالة انما هم اولئك المتآمرون على قضيتنا وقدسنا ومقدساتنا.



وأوضح حنا: "نحن بحاجة إلى ترتيب البيت الفلسطيني الداخلي فقد بات واضحا بأن الوضع الذي نمر به لا يمكن أن يبقى وأن يستمر ونحن بحاجة لتغييرات نحو ما هو افضل بعيدا عن لغة الاقصاء ففلسطين هي لكل ابنائها وليست لطرف دون الاخر وليست محسوبة على جهة دون الاخرى".



واختتم حنا: "كم نحن بحاجة إلى ترتيب أوضاعنا الداخلية لكي نكون أفضل حالا وهذا يحتاج الى مبادرات وشخصيات وقيادات همها الاساسي هو المصلحة الوطنية بعيدا عن الأجندات والمصالح الشخصية".



رام الله - دنيا الوطندعا المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم الإثنين، إلى خلق حالة فلسطينية أكثر قوة وتماسكا ووحدة ووعيا.