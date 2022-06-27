تيسير خالد: الولايات المتحدة الأميركية تشعل الحرائق في العالم لضمان هيمنتها‎‎

رام الله - دنيا الوطنعقب تيسير خالد في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على ما تتداوله الأوساط السياسية والإعلامية بشأن أهداف زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر القادم .وقال خالد: "صدق الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي بأن الولايات المتحدة تلعب لعبة خطيرة تكون فيها حياة الأوكرانيين على المحك وكذلك وجود الحضارة الإنسانية ذاتها من أجل إضعاف روسيا، وبأنه لا توجد أسس أخلاقية لمثل هذا الأمر".وأضاف: "وفي منطقتنا أيضا تقوم الولايات المتحدة بلعبة خطيرة تهدد أمن وحياة شعوب ودول المنطقة وذلك بإصرارها على بناء ناتو شرق أوسطي يجمع إسرائيل بعدد من الدول العربية تحضيرا لعمل عدواني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية" .وختم تيسير خالد مدونته قائلا: "زيارة بايدن للمنطقة مخصصة لهذا الغرض، أما الموضوع الفلسطيني فقد تركته في عهدة دولة الارهاب الصهيوني"، مؤكًدا على أنه لا توجد أسس أخلاقية لمثل هذا الأمر .