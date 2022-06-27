شؤون فلسطينية

المطران حنا: لا نتوقع شيئاً من زيارة بايدن سوى مزيد من الظلم والتهميش

المطران حنا: لا نتوقع شيئاً من زيارة بايدن سوى مزيد من الظلم والتهميش
المطران عطالله حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، اليوم بإننا "لا نتوقع شيئا من زيارة بايدن المرتقبة الا مزيدا من الظلم والتهميش والامعان في التآمر على القضية الفلسطينية وخاصة في مدينة القدس". 

وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "ندرك جيداً أن بايدن آت لكي يعزز مشروع سياساته الاستعمارية في منطقتنا ولكي تزداد وتيرة التآمر على الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

وتابع: "لا تعني لنا هذه الزيارة شيئا ومن يراهنون على شيء إيجابي سيكتشفون في وقت من الأوقات ان رهانهم لم يكن في المكان الصحيح".

وذكر المطران عطا الله حنا، أن مطلوب منا أمام هذا الكم الهائل من التآمر الذي نتعرض له كفلسطينيين وخاصة في مدينة القدس، هو مزيد من الوحدة والُلحمة والتعاضد ونبذ الانقسامات وتصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح .

ولفت المطران حنا لا تتوقعوا خيرا من الإدارات الامريكية المتعاقبة والتي نعرف جيدا من يوجهها وما هي المصالح التي تخدمها فالذي يجب ان يتبدل وان يتغير نحو الأفضل هو واقعنا العربي والفلسطيني لكي نكون أقوياء في دفاعنا عن حقوقنا وثوابتنا الوطنية.

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