حماس: تغوّل الاستيطان وحماية المستوطنين بتنفيذ جرائمهم إرهابٌ منظَّم لن يكسر إرادة شعبنا





وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "استمرار حمايته المتطرّفين الصهاينة في تنفيذ انتهاكاتهم بحقّ أهلنا، ما هو إلَا إرهاب منظّم يمارسه الاحتلال أمام سمع وبصر العالم، وانتهاك فاضح لكل القوانين والمواثيق الدولية، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية تجريمها ووقفها وحماية أرضنا وشعبنا من خطرها".



وشدد على أن "هذا السلوك الاحتلالي الخطير، يتم من خلال تبادل الأدوار بين قوات الاحتلال والمستوطنين لإرهاب أهلنا في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الصمت والتقاعس وازداوجية المعايير التي يمارسها المجتمع الدولي في تعامله مع جرائم الاحتلال وانتهاكاته ضدَّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، وإزاء ذلك، فإنَّ شعبنا سيواصل مقاومته ونضاله بكل الوسائل، صدّاً لعدوان الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وحمايةً لأرضنا ومقدساتنا".



قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنَّ تصعيد الاحتلال عبر الاستيلاء على المزيد من الأراضي وهدم البيوت وتهجير أهلها، وتنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية، والتي كان آخرها ثلاثة مشاريع استيطانية في مدينة القدس، وصولاً إلى مدن الضفة الغربية المحتلة.