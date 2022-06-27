"الاقتصاد" بغزة: كافة منتجات الحليب لشركة تنوفا خالية تماماً من بكتيريا "السالمونيلا"

رام الله - دنيا الوطنأفاد المتحدث باسم وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، م. عبد الفتاح أبو موسى، أم كافة منتجات الحليب لشركة "تنوفا" الإسرائيلية، في القطاع، خالية تماماً من بكتيريا "السالمونيلا".وأضاف في تصريح صحفي، أن ذلك جاء بعد التأكد من فحص هذه المنتجات داخل مختبرات الوزارة في غزة.وقررت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الخميس، في 27 من آيار/مايو الماضي، حظر إدخال منتجات شركة "تنوفا" الإسرائيلية للألبان إلى السوق الفلسطينية لعدم التزامها بالتعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية لاسيما بطاقة البيان ومدد الصلاحية.وبينت الوزارة في بيانها، أنها أخطرت الشركة في وقت سابق لتصويب وضعها القانوني وفق التعليمات الفنية الإلزامية الفلسطينية، انتهت المهلة القانونية في الأول من امس دون ان تقوم الشركة بالإجراءات المطلوبة، وبناء على ذلك تم اتخاذ قرار الحظر لحين التزام الشركة بالإجراءات الفنية الإلزامية.