شؤون فلسطينية

إياد نصر لـ"دنيا الوطن": نتوقع إصدار 3500 تصريح جديد للعمل في إسرائيل

إياد نصر لـ"دنيا الوطن": نتوقع إصدار 3500 تصريح جديد للعمل في إسرائيل
خاص دنيا الوطن - حسن التلمس
توقع مسؤول الهيئة العامة للشؤون المدنية في قطاع غزة إياد نصر، اليوم الإثنين، بأن يتم إصدار 3500 تصريح جديد للعمل في إسرائيل.

وأكد إياد نصر في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن" على الانتهاء من بند "تصريح اقتصادي" خلال آب/ أغسطس المقبل، مضيفًا أن سيتم تحويل جميع التصاريح الاقتصادية لتصبح تحت بند "عامل".

وأوضح نصر خلال مناظرة بين الشؤون المدنية ووزارة العمل بغزة نظمه الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) أن: "عدد تصاريح الاحتياجات الاقتصادية الموجودة في (سيستم) الشؤون المدنية يبلغ 9907".

 وفيما يتعلق بإشاعة عمل 1186 موظفًا من موظفين السلطة في إسرائيل، أكد نصر أن 982 اسما منهم سجلات تجارية وهي صادرة عن وزارة الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الأغلبية منهم سجلوا قيبل 1 أيلول/ سبتمبر المنصرم وهو التاريخ الذي أوقفنا فيه السجلات التجارية وبدأنا بعدها نرسل للجانب الإسرائيلي على أساس الهوية وبطاقة التطعيم.

وتابع نصر أن : "982 سجلا تجاريا لم تصدرهم الشؤون المدنية ولا نتحمل مسؤوليتهم".

وأشار إلى أن الشؤون المدنية أرسلت منذ 2019 للجانب الإسرائيلي 31 ألف طلب تجار وعمال.

وأضاف نصر أن: الموظفون منذ 2019 سواء متقاعدين أو غير متقاعدين 143 اسما، وهم أقل من (0.4) %، مشددًا على أن الخطأ وارد.

وعن الحالات الإنسانية، أضاف أن "هناك لجنة تقييم للحالات الإنسانية شكلتها الشؤون المدنية".

وأردف نصر أن: "المنع الأمني يأتي من الاحتلال ولا علاقة للشؤون المدنية به، لافتًا إلى أن 1700 طلب تأخر الجانب الإسرائيلي بالرد عليها.

وأشار نصر إلى أن هناك 6000 ممنوع أمني، مؤكدا أنه لن يتم إرسال أي ملف جديد إلا بالرد على الطلبات المعلقة عند الإسرائيليين.

وفيما يتعلق بـ2000 تصريح الذي أعلن الجانب الإسرائيلي عنهم الفترة الأخيرة، أوضح نصر أن إسرائيل طلبت تسليم كوتة من الأسماء فقررنا تسليمهم 2000 اسم، موضحًا أن عند إسرائيل 1800 اسم متأخرًا -لم يردوا عليهم- حيث يصبح المجموع كله 3800 اسم.

واختتم نصر أن نسبة الممنوعين من إسرائيل من الطلبات كافة لا تتعدى 40%.

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