"الداخلية": إصدار جواز السفر البيومتري للمواطنين خلال أيام

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، إطلاق جواز السفر "البيومتري" خلال الأيام القادمة، وذلك بعد استكمال كافة الإجراءات اللازمة، وإجراء التجارب على استخراجه.وأضاف في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الاثنين، أن دولة فلسطين تنتظر موافقة منظمة الطيران العربية على الجواز الجديد ليكون ضمن المواصفات الدولية على أن ينظم احتفال رسمي بإطلاقه بعد ذلك.وأشار حرب إلى أن إصدار الجواز الجديد سيتم بشكل تدريجي بنفس الرسوم القديمة، وذلك بعد توزيع أجهزة طباعته على محافظات الوطن في الضفة وقطاع غزة والسفارات، مضيفاً أنه خلال يومين سيتمكن جميع المواطنين من الحصول عليه.وأوضح حرب أن جواز السفر البيومتري يحتوي شريحة إلكترونية تضم بصمة لأصابع يد صاحبه، وصورة له حتى يتم قراءاتها إلكترونياً في المعابر والمطار، مضيفاً أن ذلك سيسهل ويسرع إجراءات السفر.