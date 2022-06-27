شؤون فلسطينية

أريحا: الشرطة تضبط 342 قطعة أثرية معدنية

أريحا: الشرطة تضبط 342 قطعة أثرية معدنية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت الشرطة اليوم في محافظة أريحا والأغوار، 342 قطعة يشتبه أنها أثرية معدنية بحوزة مروجين اثنين، من خارج المحافظة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع شرطة السياحة والآثار والبيئة في محافظة أريحا وبعد المتابعة والتحري ضبطت المشتبه فيهما في حالة تلبس اثناء تفتيش مركبتهما اصولا حيث قدما الى المحافظة بغرض بيع القطع المضبوطة وترويجها  .

وأضافت، أن احد المشتبه فيهما صادر بحقه 3 أوامر حبس، حيث تم احالتهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .

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