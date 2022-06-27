أريحا: الشرطة تضبط 342 قطعة أثرية معدنية

ضبطت الشرطة اليوم في محافظة أريحا والأغوار، 342 قطعة يشتبه أنها أثرية معدنية بحوزة مروجين اثنين، من خارج المحافظة.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع شرطة السياحة والآثار والبيئة في محافظة أريحا وبعد المتابعة والتحري ضبطت المشتبه فيهما في حالة تلبس اثناء تفتيش مركبتهما اصولا حيث قدما الى المحافظة بغرض بيع القطع المضبوطة وترويجها .





وأضافت، أن احد المشتبه فيهما صادر بحقه 3 أوامر حبس، حيث تم احالتهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .

رام الله - دنيا الوطن