الخارجية الروسية: نحتاج إجابات من الغرب عن "المرتزقة" الذين أرسلهم إلى أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إن الغرب يمانع في الإجابة عن الأسئلة المتصلة بـ"مرتزقته" الذين أرسلهم إلى أوكرانيا.ووفق المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا، فإن الدول الغربية تكتب بعض الأشياء الاستفزازية وأخرى فظة، موضحة أن هذه الدول "لا تريد الإجابة عن الأسئلة التي طرحناها بشأن أنشطتهم".وأوضحت أن الغرب يبذل قصارى جهده من أجل إطالة الصراع في أوكرانيا لأطول فترة ممكنة، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق أنها اعتقلت أميركيين اثنين وبريطانيين اثنين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية في الحرب الحالية المندلعة منذ 24 فبراير الماضي.وتعتبر موسكو المقاتلين الأجانب الذين يقاتلون في أوكرانيا مرتزقة، متوعدة بأن تعاملهم بناءً على ذلك، مؤكدة أنهم ليسوا أسرى حرب، لكن لندن وواشنطن تقولا إن العسكريين كانوا جزءا من القوات الأوكرانية وليسوا مرتزقة.