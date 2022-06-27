تركيا تكشف عن قمة مرتقبة تجمعها بالسويد وفنلندا والناتو في إسبانيا

رام الله - دنيا الوطنكشف الناطق باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، عن قمة رباعية، في العاصمة الإسبانية مدريد، تجمع بلاده بالسويد وفنلندا و(ناتو)، الثلاثاء المقبل.وقال في مقابلة مع إحدى القنوات التركية، أن "تركيا عقدت اجتماعين مع مسؤولين من السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)".وذكر أن مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال، سيتوجه الإثنين إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لعقد الجولة الثالثة من هذه الاجتماعات، وفقاً لوكالة (الأناضول).وشدد على أن تركيا لن تتراجع عن تحفظاتها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى (ناتو)، مبيناً أن القمة الرباعية المرتقبة في مدريد ستكون على مستوى الزعماء.وأشار إلى أن تركيا تتوقع من السويد وفنلندا اتخاذ موقف واضح لا لبس فيه ضد حزب العمال الكردستاني والتنظيمات التابعة له.وتقدمت كل من السويد وفنلندا، بطلب رسمي للانضمام إلى (ناتو) في 18 أيار/مايو الماضي، بعد أن سرّعت الحرب الروسية ضد أوكرانيا باتخاذ قرار المضيّ في هذا المسار.وتتحفظ تركيا انضمام البلدين إلى الحلف، بسبب دعمهما لتنظيمات إرهابية منها "بي كي كي PKK"، وتؤكد أن موافقتها على انضمامهما إلى (ناتو) مرهونة بمدى مراعاتهما لمخاوفها الأمنية.