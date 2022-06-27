لدغتها مؤلمة وسريعة التكاثر.. انتشار لبعوضة "النمر الآسيوي" في إسرائيل





والانتشار الأصلي لهذا النوع من البعوض في المناطق شبه الاستوائية في جنوب شرق آسيا، لكنها انتشرت إلى بلدان أخرى خلال العقود الأخيرة بسبب زيادة التنقل بين بلدان العالم ومن خلال نقل البضائع.





وتتميز بأرجل سوداء مخططة بالأبيض وبجسم أسود مخطط بالأبيض، وفق ما نقل موقع (ويكبيديا).



وتعد "الزاعجة المنقطة بالأبيض" من الحشرات المعروفة بسبب ارتباطها بالإنسان (بدلا من الأرضي الرطبة)، كما أنها عادة ما تطير وتتغذى خلال النهار بالإضافة لوقت الغروب والفجر.



كما تعد "الزاعجة المنقطة بالأبيض" ناقلاً وبائياً، فهي تنقل عددا من الفيروسات المسببة لأمراض مثل الحمى الصفراء وحمى الضنك وشيكونغونيا، بالإضافة لعدد من الديدان الأسطوانية المسببة داء الخيطيات مثل الخيطاء اللدودة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت (القناة 12) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن إسرائيل تشهد انتشاراً سريعاً منذ بداية الصيف لبعوضة "النمر الآسيوي".وأضافت القناة بأن البعوضة، صاحبة لدغة مؤلمة، بالإضافة إلى أنها سريعة التكاثر وتطور جيلاً جديداً كل أسبوعين.وتعد "الزاعجة المنقطة بالأبيض" أو بعوضة النمر الأسيوية نوعاً من البعوضيات، تعرف أيضا بعوضة الببر الآسيوي (أو النمر) أو بعوضة الغابة.