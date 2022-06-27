شؤون فلسطينية

وفاة رئيس جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني السابق

وفاة رئيس جهاز الحرس الرئاسي الفلسطيني السابق
فيصل أبو شرخ
رام الله - دنيا الوطن
نعى الرئيس محمود عباس، فجر اليوم الاثنين، رئيس جهاز الحرس الرئاسي السابق، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، اللواء فيصل أبو شرخ، الذي وافته المنية الليلة عن عمر يناهز (74 عاماً).

وقال الرئيس عباس: إن "رحيل المناضل أبو شرخ خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، ونشعر بحزن عميق لفقدانه".

وأضاف: "نفقد اليوم هذا القائد الوطني والمناضل الكبير الذي كان له دور بارز في الدفاع عن حقوق شعبنا ووطننا على طريق الحرية والاستقلال، ودفاعه المخلص عن فلسطين".

وأعرب عن تعازيه الحارة لعائلة الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقالت حركة فتح: إن جنازة عسكرية ستقام في المقاطعة الساعة 12 ظهراً بحضور الرئيس عباس.

ولد المناضل الوطني الكبير أبو شرخ في أواخر العام 1948، والتحق في صفوف الثورة الفلسطينية مبكرا، وشارك في معارك الدفاع عن فلسطين، وهو عضو في المجلس الثوري لحركة فتح، وتم اعتقاله في العام 1985 من قبل البحرية الإسرائيلية أثناء توجهه من لبنان إلى قبرص، وعاد إلى أرض الوطن وتسلم قيادة الحرس الرئاسي.

وسيتم تشييع جثمان المناضل أبو شرخ إلى مثواه الأخير عند الساعة 12 من ظهر اليوم، من مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

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