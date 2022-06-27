شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من أنحاء الضفة

الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من أنحاء الضفة
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الإثنين، ستة مواطنين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. 

وأفاد مصدر محلي باعتقال كل من: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم.

كما واعتقلت قوات الاحتلال في جنين أبناء الأسير المحرر إبراهيم الشيخ وهم عدي، وقصي، واحمد، ومحمد، حيث أطلق جنود الاحتلال النار داخل منزلهم وصوب مركباتهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غزالة شمال شرق جنين وسلمت المواطن ابراهيم أبو عليا بلاغا لمراجعة المخابرات في معسكر سالم٠

ومنذ ساعات الصباح، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، ومركة، وبئر الباشا، وكفيرت، وكفر قود، والهاشمية. 

كما واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 7 مواطنين من مخيم الجلزون وبلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين بعد مداهمته مخيم الجلزون، حيث اعتقلت عيسى صافي، ومصطفى زيد خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف صالح أبو شريفة.

كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من سلواد، وهم: طلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: سمير برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

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