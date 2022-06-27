الاحتلال يعتقل 19 مواطنًا من أنحاء الضفة





وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين: سمير برهم، ونهاد جمعة، بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما، من بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية دير غزالة شمال شرق جنين وسلمت المواطن ابراهيم أبو عليا بلاغا لمراجعة المخابرات في معسكر سالم٠ومنذ ساعات الصباح، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري ونصبت الكمائن والحواجز المتنقلة جنوب جنين، خاصة في محيط قرى وبلدات: يعبد، وعرابة، ومركة، وبئر الباشا، وكفيرت، وكفر قود، والهاشمية.كما واعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الاثنين، 7 مواطنين من مخيم الجلزون وبلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة.وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين بعد مداهمته مخيم الجلزون، حيث اعتقلت عيسى صافي، ومصطفى زيد خروب، وإبراهيم قطاش، ويوسف صالح أبو شريفة.كما اعتقل الاحتلال ثلاثة شبان من سلواد، وهم: طلعت حامد، ومحمد صبح، ومحمد حماد، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.