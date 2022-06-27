دولي

مسؤول صحي إسرائيلي: نشهد ذروة موجة (كورونا) أخرى

مسؤول صحي إسرائيلي: نشهد ذروة موجة (كورونا) أخرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعا منسق شؤون جائحة (كورونا) في إسرائيل، سلمان زرقا،  الجمهور بما في ذلك فئة الشباب، إلى الامتناع قدر المستطاع عن التواجد في أماكن مكتظة ومسقوفة.

وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، إن إسرائيل تشهد ذروة موجة (كورونا) أخرى، مؤكداً أهمية وضع الكمامات.

وأوضح زرقا، أن المعيار هو عدد حاملي الفيروس في المشافي وليس مؤشر تكاثر العدوى، منوهاً بأن 95% منهم هم اشخاص بلغوا 65 من العمر فما فوق.

وكان المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان أش قد قال إن متحور (كورونا) "BA5" الذي ينتشر حاليا في إسرائيل، يعد أكثر عدوى من السلالات السابقة. 

وأشار إلى انخفاض نجاعة اللقاح المضاد للفيروس مع مرور الزمن، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

وتوقع اش، ألا تُفْرَض قيود صحية جديدة. كما كرر التوصية بوضع الكمامات في الأماكن المغلقة على الرغم من عدم إلزامية ذلك.

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