الاتصالات بشأن حل (كنيست) في إسرائيل تصل لطريق مسدود





وذكرت قناة (كان) أن الطرفين لم يتفقا على موعد للانتخابات ومسألة تمويل الأحزاب، بسبب مطلب المعارضة تجميد مشروع قانون المتهم، ومنحها حق الفيتو على جميع إجراءات التشريع حتى حل (كنيست)، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأضافت، بأنه إذا ما نجح الائتلاف صباح اليوم في تمرير قرار ينص على إحالة مشروع قانون حل (كنيست) الى لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية، فإن اللجنة ستلتئم للمصادقة عليه للتصويت بالقراءة الأولى، وبعدها على الفور ستناقش (كنيست) بكامل هيئتها مشروع القانون.





وبعد التصويت المتوقع عليه بالقراءة الأولى سيُحال مرة أخرى إلى "لجنة الدستور" لإقراره بالقراءتين الثانية والثالثة.

رام الله - دنيا الوطنوصلت الاتصالات بين الائتلاف الحكومي والمعارضة في إسرائيل، بشأن حل (كنيست) إلى طريق مسدود.