مداولات تضم إسرائيل ودولاً عربية في البحرين





ووصل إلى العاصمة البحرينية الليلة الماضية، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية، الون أوشبيز، ونائب المدير العام للشرق الأوسط، عوديد يوسف، لحضور المداولات، إلى جانب ممثلين عن الولايات المتحدة والمغرب ومصر والامارات المتحدة والبحرين أيضاً.





ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فقد اجتمع أوشبيز مع شخصيات وصفتها بأنها "مرموقة" في البحرين، وعدد من المشاركين في هذه المداولات.





وأعربت وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن أملها في أن تنضم السعودية، إلى هذه الهيئة في المستقبل.



ووفق (مكان)، فإن إسرائيل تسعى أن يكون المنتدى مفتوحا لدخول المزيد من الدول في المستقبل، وكذلك للسماح للدول الأوروبية بالانضمام، بموافقة المشاركين، إلى مشروع أو آخر.



رام الله - دنيا الوطنتستضيف العاصمة البحرينية، المنامة، اليوم الاثنين، مداولات لجنة التوجيه لـ "لقاء النقب"، لبحث خلق أطر للتعاون بين إسرائيل ودول عربية.