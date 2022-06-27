مباشر | توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية ومجموعة من شركائها الاستراتيجيين من القطاع الحكومي "معاً نستطيع"

عربي

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش السوداني، في بيان ليلة الاثنين، أن الجيش الإثيوبي "أعدم" سبعة من جنود سودانيين ومدنيا كانوا أسرى لديه منذ أشهر.

وقال الجيش السوداني في بيانه: قام الجيش الإثيوبي بإعدام سبعة جنود سودانيون ومواطن كانوا أسرى لديهم، مضيفا أن إثيوبيا قامت بعرض جثث الأشخاص الذين تم إعدامهم على الجمهور.

وبحسب موقع (سكاي نيوز) فقد تعهد الجيش السوداني بأن هذا الموقف الغادر لن يمر بلا رد، وسترد على هذا التصرف الجبان بما يناسبه، فالدم السوداني غال، دونه المهج والأرواح.

ووصف الجيش السوداني في بيانه الحادث بأنه تصرف يتنافي مع كل قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني، ولم تعلق السلطات الإثيوبية بعد على ما جرى.

وتصاعد التوتر بين السودان وإثيوبيا في السنوات الأخيرة، بسبب تداعيات الصراع في منطقة تيغراي، شمالي إثيوبيا، وبناء إثيوبيا سدا عملاقا للطاقة الكهرومائية على النيل الأزرق.

وفر عشرات الآلاف من اللاجئين إلى شرق السودان ووقعت مناوشات عسكرية في منطقة من الأراضي الزراعية المتنازع عليها على طول الحدود بين السودان وإثيوبيا.

أخبار ذات صلة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

جريمة مقتل فتاة المنصورة.. المتهم يدلي باعترافات جديدة

جريمة مقتل فتاة المنصورة.. المتهم يدلي باعترافات جديدة

تونس تطلق أول محطة طاقة شمسية عائمة في الوطن العربي

تونس تطلق أول محطة طاقة شمسية عائمة في الوطن العربي

عقب انتهاء زيارته.. أمير قطر يعلّق على لقائه السيسي

عقب انتهاء زيارته.. أمير قطر يعلّق على لقائه السيسي

239 محكوماً بعقوبة الإعدام في الاردن

239 محكوماً بعقوبة الإعدام في الاردن

مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية

مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية

بينها الإسكندرية.. مدن عملاقة معرضة بشدة لتسونامي

بينها الإسكندرية.. مدن عملاقة معرضة بشدة لتسونامي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوب القطاع

بحرية الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين جنوب القطاع

مواجهات مع الاحتلال وتحطيم مركبات لمستوطنين بنابلس وبيت لحم

مواجهات مع الاحتلال وتحطيم مركبات لمستوطنين بنابلس وبيت لحم

طالع: كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

تحضيراً للأولمبياد العالمية في الهند..اتحاد الشطرنج يختتم بطولة النخبة

تحضيراً للأولمبياد العالمية في الهند..اتحاد الشطرنج يختتم بطولة النخبة

وفد طبي من مؤسسة &#34;باما&#34; يصل قطاع غزة.. لهذا الهدف

وفد طبي من مؤسسة "باما" يصل قطاع غزة.. لهذا الهدف

نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية مادما والأهالي يتصدون لهم

نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية مادما والأهالي يتصدون لهم

&#34;الأوقاف&#34; تعلن اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين إلى السعودية

"الأوقاف" تعلن اكتمال وصول حجاج دولة فلسطين إلى السعودية

حكومة الاحتلال تصادق على اقتراح يتعلق بزيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين

حكومة الاحتلال تصادق على اقتراح يتعلق بزيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين

منوعات

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

ابن راغب علامة يثير الجدل مجدداً بإطلالاته

أرباح خيالية يحققها مايكل جاكسون حتى بعد وفاته

أرباح خيالية يحققها مايكل جاكسون حتى بعد وفاته

الفنانة السورية رغدة في أول ظهور منذ عامين

الفنانة السورية رغدة في أول ظهور منذ عامين

منذر رياحنة: أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة

منذر رياحنة: أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة

بعد مقتل إيمان إرشيد..فنان أردني يعلن تلقّي ابنته رسالة تهديد بالقتل

بعد مقتل إيمان إرشيد..فنان أردني يعلن تلقّي ابنته رسالة تهديد بالقتل

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) أصبح نسخة عن والدته

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) أصبح نسخة عن والدته

في اليوم العالمي للبهاق..اللبنانية كارن وازن تكشف عن مناطق إصابتها به

في اليوم العالمي للبهاق..اللبنانية كارن وازن تكشف عن مناطق إصابتها به

أول ظهور لياسمين عبد العزيز منذ أزمتها مع زوجها أحمد العوضي

أول ظهور لياسمين عبد العزيز منذ أزمتها مع زوجها أحمد العوضي

شاهد: بسمة بوسيل في إطلالة جريئة للغاية

شاهد: بسمة بوسيل في إطلالة جريئة للغاية

بعد أن كشفت عمرها الحقيقي..ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

بعد أن كشفت عمرها الحقيقي..ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

عربي

الخرطوم تعلن &#34;إعدام&#34; جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

الخرطوم تعلن "إعدام" جيش إثيوبيا سبعة جنود سودانيين ومدنيا

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

إيران تؤكد أن تعزيز علاقاتها مع مصر يصب في مصلحة المنطقة

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

جريمة مقتل فتاة المنصورة.. المتهم يدلي باعترافات جديدة

جريمة مقتل فتاة المنصورة.. المتهم يدلي باعترافات جديدة