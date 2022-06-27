حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



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القدس 30-18 30-18 30-18 بيت لحم 30-18 30-18 30-18 رام الله والبيرة 29-17 29-17 29-17 طولكرم 32-21 32-21 32-21 نابلس 31-19 31-19 31-19 قلقيلية 32-21 32-21 32-21 جنين 33-20 33-20 33-20 سلفيت 30-18 30-18 30-18 طوباس 34-21 34-21 34-21 روابي 31-19 31-19 31-19 الخليل 29-17 29-17 29-17 غزه 31-22 31-22 31-22 أريحا 38-24 38-24 38-24 خانيونس 31-22 31-22 31-22 الأغوار الشمالية 36-22 36-22 36-22 رفح 32-21 32-21 32-21

رام الله - دنيا الوطنتوقعت الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الإثنين، صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.الإثنين 2022/06/27: : يكون الجو صافيا بوجه عام وحارا نسبيا إلى حار ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.الثلاثاء 2022/06/28: يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الأربعاء 2022/06/29: يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .الخميس 2022/06/30: يستمر الجو حارا نسبيا إلى حار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي