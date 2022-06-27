إصابة شاب برصاص الاحتلال في جنين

رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب من مدينة جنين، صباح اليوم الإثنين، برصاص قوات الاحتلال، بينما تم اعتقال أربعة آخرين.وقالت مصادر محلية، إن شابا (21 عاما) أصيب بالرصاص الحي في الفخذ خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام والمدمع.في السياق، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاثنين، ستة مواطنين، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني، باعتقال كل من: كريم مصطفى الأطرش (58 عاما)، وزوجته عايدة محمد الأطرش (55 عاما)، ونجلهما محمد (29 عاما)، وعمران عيسى معالي (43 عاما)، ومعالي أحمد معالي (34 عاما)، وجهاد عيسى معالي، وذلك خلال مداهمة وتفتيش منازلهم.