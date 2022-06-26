مواجهات مع الاحتلال وتحطيم مركبات لمستوطنين بنابلس وبيت لحم

رام الله - دنيا الوطناستهدف الشبان الثائر، مساء اليوم الأحد، مركبات المستوطنين في نابلس وبيت لحم، ما أدى لتحطيم عدد منها، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال وتصدى مواطنون لاعتداءات المستوطنين في الضفةففي نابلس، تضررت عدة مركبات إسرائيلية "مستوطنين" جرّاء رشقها بالحجارة قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.وأفادت مصادر محلية بأن الشبان استهدفوا مركبات المستوطنين بالقرب من حاجز زعترة، وحطموا زجاجها وسط انتشار قوات الاحتلال بشكل مكثف في المكان.وأقام الاحتلال حاجز زعترة العسكري على أراضي قرية ياسوف قرب قرية زعترة وسط الضفّة الغربيّة، لقطع الطريق أمام حركة تنقل المواطنين بين شمال الضفة الغربية ووسطها، وعبره تمر حركة السير بين مدينتي رام الله ونابلس، ويعد نقطة تمركز وانطلاق للجيش؛ لتعزيز الحاجز وحماية المستوطنات في المنطقة.