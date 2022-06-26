شؤون فلسطينية

وفاة طالب فلسطيني بالقاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة

وفاة طالب فلسطيني بالقاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة
الطالب المتوفي علي الراعي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سفارة فلسطين في القاهرة، مساء اليوم الأحد، وفاة طالب فلسطيني بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم إثر أزمة صحية مفاجئة.

وقالت السفارة عبر صفحتها الرسمية على (فيس بوك): "يتقدم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح ، ومستشارو وكوادر السفارة والمندوبية، بخالص العزاء والمواساة القلبية إلى آل الراعي الكرام ، لوفاة فقيدهم الطالب الفلسطيني علي سامر علي الراعي الدارس بالفرقة الرابعة بكلية طب الأسنان بجامعة الفيوم إثر أزمة صحية مفاجئة".

وتابعت: "تتقدم السفارة بأصدق التعازي إلى آل الفقيد وذويه وعموم آل الراعي الكرام ؛ سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد واسع رحمته وعظيم عفوه ومغفرته ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان وحسن العزاء".

فيما أكدت السفارة إيفاد مندوبها لاستكمال اجراءات استخراج وثائق الوفاة ونقل الجثمان، تمهيداً لنقله إلى فلسطين ليواري الثرى في الوطن.

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