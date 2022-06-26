نابلس: مستوطنون يهاجمون قرية مادما والأهالي يتصدون لهم

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، مساء اليوم الأحد، منازل المواطنين في قرية مادما جنوب نابلس، وتصدى الأهالي لهم.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مجموعة من مستوطني (يتسهار) هاجمت منازل المواطنين من الجهة الجنوبية للبلدة، وتصدى لهم المواطنون، وسط اندلاع مواجهات في المنطقة.وحذر دغلس من ارتكاب المستوطنين جرائم بحق المواطنين وممتلكاتهم، داعيا إلى ضرورة تفعيل لجان الحراسة وأخذ الحيطة والحذر، خاصة في القرى المحاذية للمستوطنات.يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم ضد المواطنين وممتلكاتهم تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيوم أمس أصابوا مواطنا بجروح في رأسه وأحرقوا مركبته في هجوم استهدف مزارعين بالمنطقة الواقعة بين قريتي المغير وترمسعيا شرق رام الله.