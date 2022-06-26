نفتالي بينت يكشف مصير حياته السياسية في الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، مساء اليوم الأحد، حقيقة قراره اعتزال الحياة السياسية.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، فإن بينت صرح للمقربين منه بأنه ينوي اعتزال الحياة السياسية في الأيام المقبلة.وفي وقت سابق من اليوم، قال بينت، إنه "لم يحسم بعد أمره بشأن الترشح لانتخابات (كنيست) المقبلة".وبيّن أنه لا يجوز شطب أي شخص، ومن مجمل ذلك بنيامين نتنياهو، مضيفاً مع ذلك أنه لا يعتبره شخصية ملائمة لتولي منصب رئيس الوزراء ولكن القرار متروك للجمهور.وأعرب بينت عن خشيته من حرب أهلية، ورأى أن حكومة مؤلفة من أحزاب اليمين فقط، لن تكون لصالح إسرائيل، وفق تعبيره.وأوضح أنه دفع الثمن غالياً في ظل التهديدات التي تلقتها عائلته بعد وضع رسالة تهديد لابنه وبداخلها رصاصة بندقية.