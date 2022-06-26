الأردن: المشتبه به بمقتل الطالبة ارشيد يطلق النار على نفسه



وقالت المديرية في بيان صحفي: "لدى محاصرته من قبل رجال الأمن العام، أقدم المشتبه به على إطلاق النار على نفسه"، مبينة أنه سيجري ذكر اي تفاصيل لاحقاً، بحسب ما جاء على موقع قناة (المملكة) الأردنية.



وتوفيت فتاة داخل جامعة خاصة في شمال عمّان بعد أن أطلق شخص عيارات نارية باتجاهها وفق ما أفادت مديرية الأمن العام الخميس الماضي.



وكان نائب عام محكمة الجنايات الكبرى، القاضي إحسان السلامات قرر حظر النشر في قضية "مقتل الطالبة إيمان رشيد في جامعة العلوم التطبيقية".



وطلب القاضي السلامات من مدير عام هيئة الإعلام، التعميم على كافة وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضية، أو مجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صور أو فيديوهات تتعلق بالقضية، الأمر الذي يؤثر سلبا على مجريات التحقيق فيها وذلك تحت طائلة المساءلة الجزائية.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت مديرية الأمن العام في المملكة الأردنية، مساء اليوم الأحد، أنه جرى تحديد مكان المشتبه به بقتل الفتاة إيمان ارشيد، الطالبة في جامعة العلوم التطبيقية، قبل عدة أيام.