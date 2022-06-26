تنويه "مهم" بخصوص حجوزات الطيران للمسافرين عبر معبر رفح





وأضافت الهيئة: "يجب عند حجز التذاكر التأكد من ورود أسمائهم في كشوفات السفر التي يتم نشرها، وتحديد موعد سفرهم من قبل الهيئة".





وتابعت: "لذلك فإن الهيئة غير مسؤولة عن أية حجوزات طيران تنتهي مواعيدها؛ وهي مُلتزمة بآليات ومعايير السفر وفقاً لأولوية الفئات والحالات الإنسانية".



رام الله - دنيا الوطنجددت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، اليوم الأحد، التأكيد على المسافرين القادمين من الخارج أو الذين يعتزمون السفر عبر معبر رفح إلى خارج مصر، بعدم حجز تذاكر للطيران مسبقاً.