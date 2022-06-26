حكومة الاحتلال تصادق على اقتراح يتعلق بزيادة عدد تصاريح العمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (والا)، أن حكومة الاحتلال الاسرائيلي صادقت، اليوم الأحد، على اقتراح وزيرة الاقتصاد والصناعة أورنا باربيباي ووزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، بزيادة عدد تصاريح استيعاب العمال الفلسطينيين في الصناعات والاعمال الخدماتية.ووفقًا للاقتراح ، سيزداد عدد التصاريح بمقدار 3500 تصريح إضافي ، وسيصل إلى أكثر من 12000 تصريح خلال شهر تموز/ يوليو القادم.يذكر أن رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت كان قد صرح قبل أيام أن زيادة دخول العمال الفلسطينيين من غزة مرهون باستمرار الهدوء.