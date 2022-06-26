عكرمة صبري: الاحتلال يستفرد بالأقصى ويُجري مؤامراته بصمت

رام الله - دنيا الوطنحذر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، اليوم الاحد، من استفراد الاحتلال بالمسجد الأقصى المبارك بالقدس المحتلة، وتنفيذ مؤامراته بصمت.وقال صبري، في تصريح صحفي، اليوم الأحد: "إن الاحتلال الآن استفرد بالأقصى، ويُجري مؤامراته بصمت في ظل انشغال المسلمين عنه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).ودعا صبري لمراقبة ما يحصل بالأقصى عن كثب، والبقاء على أهبة الاستعداد تحسباً لأي غدر، محذرًا من الوهن والانشغال عنه.وحذر باحثون مقدسيون من تهديدات خطيرة جديدة يتعرض لها المسجد الأقصى، بسبب حفريات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة في المنطقة الغربية منه، تهدف لفرض واقع جديد فيه، وملاحقة إرثه التاريخي والسعي لمحوه.وكشفت مؤسسات وجهات مسؤولة تشققات جديدة ظهرت التشققات في المنطقة الغريبة للأقصى، بالقرب من المتحف الإسلامي، وباب المغاربة الملاصق لحائط البراق وصولاً لمنطقة القصور الأموية، نتيجة الحفريات الإسرائيلية المتواصلة أسفله.وسبق أن أكدت حركة (حماس)، على أن "ما تقوم به سلطات الاحتلال الصهيوني من حفريات متواصلة في منطقتي حائط البراق والقصور الأموية، يُعدّ تهديداً مباشراً لأساسات وجدران المسجد الأقصى المبارك".وقالت إن الحفريات محاولة لطمس معالم مدينة القدس الإسلامية والتاريخية، وحذرت الاحتلال وحملته كامل المسؤولية عن تداعيات تلك الانتهاكات الخطيرة.ودعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأردن "إلى التحرك العاجل لوقف تلك المخططات الاستعمارية الخبيثة، حمايةً للقدس والمسجد الأقصى مسرى الرسول الكريم وقبلة المسلمين الأولى".