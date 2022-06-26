إيران تختار دولة عربية لتكون مكاناً للجولة الثانية من مفاوضات برنامجها النووي

رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشار الوفد الإيراني في المفاوضات النووية محمد مرندي، أن إيران اختارت قطر مكانا للجولة الجديدة من المفاوضات مع القوى العالمية حول اتفاقها النووي.وقال مرندي في تصريحات صحفية: "إن استئناف المفاوضات لا يعني أن الاتفاق بات قريبا وهو يتوقف على الإرادة الأمريكية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ولفت إلى أن واشنطن لم تتخذ بعد قرارا لازما للتوصل إلى اتفاق، والقضايا العالقة بالمفاوضات هي قضايا حقوقية وفنية تشمل رفع العقوبات وتقديم ضمانات.واعتبر أن استئناف المفاوضات "يأتي بعدما أظهرت إيران ردا جادا على التصرفات الأمريكية غير العقلانية".