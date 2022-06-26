السيسي يستقبل وزير الخارجية الإماراتي

رام الله - دنيا الوطنأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود.وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان: "رحب الرئيس السيسي بزيارة الشيخ عبد الله بن زايد إلى مصر، طالبا نقل تحياته لأخيه سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات، حيث أكد الرئيس السيسي خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية الممتدة عبر عقود منذ عهد المغفور له الشيخ زايد آل نهيان، والذي ساهم في ترسيخ تلك العلاقات المصيرية، التي انعكست في التنسيق الوثيق بين البلدين الشقيقين، مثمنا مواقف الإمارات الداعمة لمصر في العديد من المحطات التاريخية المفصلية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).من جانبه، أعرب الشيخ عبد الله بن زايد عن "تشرفه بلقاء الرئيس السيسي، ناقلا له تحيات سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات"، مؤكدا "الحرص على تعزيز وتوطيد العلاقات الاستراتيجية بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ويعزز الأمن والاستقرار للمنطقة، خاصة في ضوء الجهود المصرية المقدرة للحفاظ على السلم والأمن على المستوى الإقليمي خلال المرحلة الدقيقة الحالية التي تتعاظم فيها التحديات".وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، خاصة على الصعيد الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الإماراتية في عدة مجالات في مصر، لاسيما قطاعات الطاقة والنقل والموانئ والسياحة.كما تم استعراض آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد السيسي على أهمية وحيوية الدور الذي تقوم به الإمارات وقيادتها في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية، بينما ثمن وزير الخارجية الإماراتي دور مصر المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، مشيدا بحرص مصر على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك.