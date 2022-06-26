الدفاع الروسية تعلن عن تدمير عدة مراكز تدريب للقوات الأوكرانية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الدفاع الروسية عن توجيه ضربات واسعة النطاق على 3 مراكز تدريب للتشكيلات المسلحة الأوكرانية أدت إلى تدميرها.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية الفريق إيغور كوناشينكوف إن "الأسلحة عالية الدقة للقوات الجوية الروسية وصواريخ كاليبر وجهت ضربات مكثفة على مركز التدريب رقم 169 للقوات البرية الأوكرانية بالقرب من مستوطنة ديسنا بمنطقة تشيرنغوفسكوي"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وأضاف أن مركز التدريب 184 للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قرية ستاريتشي بمنطقة لفوف، ومركز التدريب 199 لقوات الهجوم الجوي الواقع في تيريفكا بمنطقة جيتومير قد تضررا أيضا.وتابع أن اللواء الجوي 46 فقد قدرته القتالية بالكامل، كما فقدت ألوية المشاة الآلية 65 و66 قدرتها القتالية أيضا.ولفت إلى أنه خطة نقل هذه التشكيلات إلى ساحات القتال قد تعطلت.