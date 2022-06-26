"المقاومة الشعبية" تحذر من تشكيل ناتو عربي برعاية أمريكية إسرائيلية

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (المقاومة) الشعبية في فلسطين، اليوم الأحد، إن "الحديث حول تشكيل ناتو عربي برعاية أمريكية وبصمات إسرائيلية هو أمر يبعث على الاحباط، ونتيجة لحالة الانبطاح العربي لأمريكا والاحتلال".وأضافت الحركة: "إننا في الوقت الذي نشجع فيه أي خطوة عربية نحو الوحدة والالتقاء على قاعدة الحفاظ على الهوية العربية وصون قضايانا العادلة في وجه التهديد الإسرائيلي للأمة، فإنه بدلاً من أن يكون هذا التحالف أداة بيد أمريكا والاحتلال، يجب أن يعلن انحيازه الكامل للأمة وشعوبها".وختمت تصريحها: "نتطلع إلى تحالف عربي إسلامي يفضي إلى تحرير فلسطين من دنس الاحتلال الإسرائيلي والحفاظ على وحدة الأمة ومقدراتها".