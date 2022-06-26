سيجري عمليات بعدة تخصصات.. وصول وفد طبي من مؤسسة (باما) لقطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنوصل وفد طبي الى قطاع غزة مكون من ثلاثة عشر طبيباً من الرابطة الطبية الفلسطينية الأمريكية "باما" للقيام بإجراء عمليات في العديد من التخصصات الطبية.وسيجري الوفد الطبي عمليات في عدة تخصصات، تشمل جراحة أطفال، وجراحة مخ واعصاب، وجراحة عيون شبكية، وجراحة كبد وقنوات مرارية، واوعية دموية، وجراحه تجميل، أخصائي دم وسرطان.كما سيجري الوفد الطبي العديد من اللقاءات الرسمية وتقديم العديد من المنح والمشاريع للقطاع الصحي في غزة.واكد الدكتور يوسف خلفة، رئيس الرابطة، أن الوفد الطبي جاء إلى قطاع غزة، للتخفيف من المعاناة التي يواجهها المرضى في القطاع، وأنه سيجري عمليات جراحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية.وأشار خلفة إلى ان هذه البعثة هي الرابعة من نوعها التي تصل الى قطاع غزة التي تشمل مجموعة من الاطباء.