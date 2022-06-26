"حرية": انتخاب دافني هيكر لعضوية لجنة الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً





واعتبر التجمع أن هذا الانتخاب يمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان وتشجيعاً للاحتلال لمواصلة جرائمه بحق المرأة الفلسطينية ومنحه المزيد من النّفوذ ومساحات التّأثير، واستفزاز الشّعوب المظلومة بوضع ممثّليه في مناصب قياديّة عالميّة، بدل معاقبته على جرائمه وانتهاكاته، الأمر الذي يمثل سقوط جديد للمنظّمة الأمميّة بمساندة مباشرة لكيان غير شرعيّ، عنصريّ، توسّعيّ، يمارس القتل والتّهجير والاعتقال والاقتلاع والاستيطان ضدّ شعبنا في فلسطين، وينتهك بشكلٍ دائم ومتعمّد القرارات الدّوليّة ومواثيق الأمم المتّحدة.



وأكد أن المرأة الفلسطينية تعاني من أشكال العنف والتمييز الممارس من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي حيث إن ممارسة الاحتلال لكافة أشكال التمييز والعنف ضد المرأة نتج عنه اعتقالات في صفوفهم، حيث يوجد 34 أسيرة تقبع حاليًّا في سجون الاحتلال الإسرائيلي.





وأضاف التجمع: "منهن من حرمهن الاحتلال أطفالهن، ومنهن من غيّبتهن القضبان عن محاضراتهن الجامعية، ومنهنّ من تعرّضن لتعذيب قاسٍ خلال فترة التحقيق، وفي المحصلة جميعهنّ قد حرمن من حق الحرية الذي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

رام الله - دنيا الوطنأبدى تجمع المؤسسات الحقوقية (حريّة) استغرابه الشديد من انتخاب "دافني هيكر" لعضوية لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز ضد المرأة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم 115 دولة.