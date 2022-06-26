عاجل

  • العاهل الأردني والرئيس عباس: الخطوة المطلوبة بالوقت الراهن هي وقف الإجراءات الأحادية لفتح المجال أمام استئناف المفاوضات مستقبلاً

  • العاهل الأردني: لا شيء أهم من القضية الفلسطينية بالنسبة للمملكة

شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يحذر من ارتفاع منسوب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

مركز حقوقي يحذر من ارتفاع منسوب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية
مستوطنات بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
حذر مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق فلسطين- غزة، من تصاعد وتزايد المشاريع وبناء الوحدات الاستيطانية في حكومة "بينت- لبيد" حيث ارتفعت مؤخرا بنسبة 62%، مقارنة بالحكومة التي سبقتها، فكانت قد صادقة الحكومة الحالية على بناء ما يقارب "7292 وحدة استيطانية في 375 يومًا".

كما وحذر المركز، من ارتفاع نسبة هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين إلى 35% خلال الحكومة الحالية مقارنة مع حكومة نتنياهو التي سبقتها، وضمن سياسة التهويد في القدس المحتلة كشفت مصادر مقدسية صباح أمس السبت الموافق 25 حزيران/يونيو، من خلال صور تم نشرها، بوجود حفريات تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالقرب من سور المسجد الأقصى.

وقال إن مخططات الاحتلال الاستيطانية، وعمليات التهويد التي تمارسها في مدينة القدس المحتلة، تهدف من ورائها تطبيق خطة الضم، وتغيير في الواقع الديموغرافي والأيديولوجي والجغرافي، حيث سيتم فصل شمال الضفة عن جنوبها، ولن يكون هناك تواصل بين الفلسطينيين إلا عن طريق الأنفاق التي يجري حفرها الآن بين "أبو ديس والزعيم" وأسفل أراضي العيساوية ومستوطنة التلة الفرنسية والتي من المخطط أن تنتهي مع منتصف شهر نيسان/ إبريل 2024 على أبعد التقديرات.

وتابع أن ممارسات الاحتلال للاستيطان، تنتهك العديد من النظم الأساسية للقانون الدولي الانساني، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، القرار رقم 446 لسنة 1979 الذي أكد على عدم شرعية سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة بما فيها القدس واعتبارها عقبة خطرة في وجه السلام في الشرق الأوسط. 

وأضاف المركز: "القرار رقم 452 لسنة 1979 يدعو فيه مجلس الأمن سلطات الاحتلال الإسرائيلية وقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية التي احتلتها في العام 1967 بما فيها القدس". 

وأدان تزايد المخططات والمشاريع الاستيطانية، ويحذر من خطورة بناء الوحدات الاستيطانية لتوسيع مساحة المستوطنات وزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ويطالب الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والحكومات، بالضغط على الاحتلال والتدخل العاجل لوقف سياسة الاستيطان والتهويد التي تمارسها حكومة الاحتلال على مرآى ومسمع العالم، ووقف عمليات الهدم والإخلاء ضد الفلسطينيين، وتوفير الحماية لمنازل الفلسطينيين التي تتعرض للهدم والتهويد لصالح المشاريع والمخططات الاستيطانية.

أخبار ذات صلة

تفاصيل اللقاء بين العاهل الأردني والرئيس عباس

تفاصيل اللقاء بين العاهل الأردني والرئيس عباس

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تحذر من تشكيل ناتو عربي برعاية أمريكية إسرائيلية

"المقاومة الشعبية" تحذر من تشكيل ناتو عربي برعاية أمريكية إسرائيلية

الخارجية: يجب إنهاء الاحتلال الاستعماري كخوة أساسية لوقف معاناة الفلسطينيين

الخارجية: يجب إنهاء الاحتلال الاستعماري كخوة أساسية لوقف معاناة الفلسطينيين

سيجري عمليات بعدة تخصصات.. وصول وفد طبي من مؤسسة (باما) لقطاع غزة

سيجري عمليات بعدة تخصصات.. وصول وفد طبي من مؤسسة (باما) لقطاع غزة

&#34;حرية&#34;: انتخاب دافني هيكر لعضوية لجنة الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً

"حرية": انتخاب دافني هيكر لعضوية لجنة الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً

&#34;الخارجية&#34; تصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب

"الخارجية" تصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات عمل الإعلام العربي

الجامعة العربية: القضية الفلسطينية على رأس سلم أولويات عمل الإعلام العربي

العالول: مركزية فتح قررت تشكيل عدة لجان لدراسة الخطوات المقبلة للقيادة والبحث بالوضع الداخلي

العالول: مركزية فتح قررت تشكيل عدة لجان لدراسة الخطوات المقبلة للقيادة والبحث بالوضع الداخلي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المقاومة الشعبية&#34; تحذر من تشكيل ناتو عربي برعاية أمريكية إسرائيلية

"المقاومة الشعبية" تحذر من تشكيل ناتو عربي برعاية أمريكية إسرائيلية

سيجري عمليات بعدة تخصصات.. وصول وفد طبي من مؤسسة (باما) لقطاع غزة

سيجري عمليات بعدة تخصصات.. وصول وفد طبي من مؤسسة (باما) لقطاع غزة

&#34;حرية&#34;: انتخاب دافني هيكر لعضوية لجنة الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً

"حرية": انتخاب دافني هيكر لعضوية لجنة الأمم المتحدة للتمييز ضد المرأة يعد انتهاكاً صارخاً

&#34;الخارجية&#34; تصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب

"الخارجية" تصدر بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا التعذيب

مركز حقوقي يحذر من ارتفاع منسوب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

مركز حقوقي يحذر من ارتفاع منسوب الاستيطان في الأراضي الفلسطينية

الديمقراطية تدين اعتداء الاحتلال على أسرة الشهيد علي حرب واعتقال أقاربه

الديمقراطية تدين اعتداء الاحتلال على أسرة الشهيد علي حرب واعتقال أقاربه

تقرير: الاحتلال قتل 15 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري

تقرير: الاحتلال قتل 15 طفلًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في الجمعية المحمدية بإندونيسيا

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في الجمعية المحمدية بإندونيسيا

منوعات

أرباح خيالية يحققها مايكل جاكسون حتى بعد وفاته

أرباح خيالية يحققها مايكل جاكسون حتى بعد وفاته

الفنانة السورية رغدة في أول ظهور منذ عامين

الفنانة السورية رغدة في أول ظهور منذ عامين

منذر رياحنة: أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة

منذر رياحنة: أنا ضد المساواة بين الرجل والمرأة

بعد مقتل إيمان إرشيد..فنان أردني يعلن تلقّي ابنته رسالة تهديد بالقتل

بعد مقتل إيمان إرشيد..فنان أردني يعلن تلقّي ابنته رسالة تهديد بالقتل

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) أصبح نسخة عن والدته

شاهد: ابن بطلة العشق الممنوع (نهال) أصبح نسخة عن والدته

في اليوم العالمي للبهاق..اللبنانية كارن وازن تكشف عن مناطق إصابتها به

في اليوم العالمي للبهاق..اللبنانية كارن وازن تكشف عن مناطق إصابتها به

أول ظهور لياسمين عبد العزيز منذ أزمتها مع زوجها أحمد العوضي

أول ظهور لياسمين عبد العزيز منذ أزمتها مع زوجها أحمد العوضي

شاهد: بسمة بوسيل في إطلالة جريئة للغاية

شاهد: بسمة بوسيل في إطلالة جريئة للغاية

بعد أن كشفت عمرها الحقيقي..ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

بعد أن كشفت عمرها الحقيقي..ابنة هيفاء وهبي تحتفل بعيد ميلادها

لأول مرة..تيم حسن يظهر مع ديما بياعة بحضور وفاء الكيلاني

لأول مرة..تيم حسن يظهر مع ديما بياعة بحضور وفاء الكيلاني

عربي

تونس تطلق أول محطة طاقة شمسية عائمة في الوطن العربي

تونس تطلق أول محطة طاقة شمسية عائمة في الوطن العربي

عقب انتهاء زيارته.. أمير قطر يعلّق على لقائه السيسي

عقب انتهاء زيارته.. أمير قطر يعلّق على لقائه السيسي

239 محكوماً بعقوبة الإعدام في الاردن

239 محكوماً بعقوبة الإعدام في الاردن

مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية

مطار دمشق الدولي يستأنف رحلاته الجوية بعد الغارة الإسرائيلية