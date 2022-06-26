العالول: مركزية فتح قررت تشكيل عدة لجان لدراسة الخطوات المقبلة للقيادة والبحث بالوضع الداخلي

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول إن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت تشكيل عدد من اللجان خلال الايام المقبلة لدراسة الخطوات القادمة للقيادة في ظل مواصلة اسرائيل جرائمها من عمليات قتل ومصادرة وهدم واستيطان، بالإضافة للبحث في الوضع الداخلي والتوجه نحو تحقيق الوحدة الوطنية.واشار العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، الى أن اللجنة المركزية تتجه نحو عقد المجلسين الثوري والإسستشاري للحركة ومواصلة التحضير لعقد المؤتمر العام الثامن.وأضاف العالول أن اللجنة المركزية ناقشت في اجتماعها أمس برئاسة السيد الرئيس التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد شعبنا وتصاعد عمليات القتل والتهجير والاستيطان مؤكدا عدم القبول باستمرار العمل بالاتفاقيات الموقعة مع دولة الإحتلال التي لا تعترف بشيء.وأوضح العالول أن اللجنة المركزية بحثت في الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الامريكي جو بايدن الى المنطقة الشهر القادم ولقائه بالسيد الرئيس محمود عباس في بيت لحم، مؤكدا رفض القيادة بقاء الاوضاع الحالية على ما هي عليه .وتابع العالول أن اللجنة المركزية بحثت في الشان السياسي وتغيير الاولويات لدى المجتمع الدولي مؤكدا ان القوى السياسية في العالم قفزت عن القضية الفلسطينية ما يتطلب جهودا إضافية لوضع القضية على سلم اولويات العالم.وشدد العالول على اهمية عقد مؤتمر الصمود والتحدي في مسافر يطا المهددة بالاستيطان بما يشكل دعماً ومساندة للمواطنين لمواجهة مخططات الاحتلال الهادفة لتهجيرهم مؤكداً أن اللجنة المركزية تدعم المقاومة الشعبية وتوسيع رقعتها في مختلف المناطق المهددة بالاستيطان رغم انتهاكات الاحتلال