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شؤون فلسطينية

الديمقراطية تدين اعتداء الاحتلال على أسرة الشهيد علي حرب واعتقال أقاربه

الديمقراطية تدين اعتداء الاحتلال على أسرة الشهيد علي حرب واعتقال أقاربه
الجبهة الديمقراطية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بيانا، أدانت فيه بشدة قيام قوات الاحتلال بالاعتداء على أسرة الشهيد علي حرب في قرية اسكاكا في محافظة سلفيت فجر اليوم الأحد، والذي استشهد وهو يدافع عن أرضه، بعد تعرضه للطعن من قبل مستوطن.

وأضافت الجبهة بأن الهدف من اعتقال نعيم حرب وابنه فراس وابن أخيه زيد، يأتي في محاولة من الاحتلال لإرهاب العائلة ومنعها من استكمال الشكوى التي تقدمت بها ضد المستوطن وقوات الاحتلال التي كانت في حمايته.

وتابعت: "كما أن اتصال سلطات الاحتلال الليلي وتهديداته المستمرة للعائلة وأقارب الشهيد، لن تثنيهم عن مواصلة النضال ضد الاحتلال والمستوطنين وعن التقدم بالشكوى لمنظمات حقوق الإنسان والهيئات الدولية المختلفة، على هذه الجريمة البشعة التي ارتكبت على يد مستوطن عنصري وبحماية الجيش كما يؤكد كل شهود العيان".

وأردفت الجبهة: "إن جرائم الاحتلال واليومية وأخرها جريمة اغتيال الشهيد الرفيق علي حرب، لن تمر ولن تجعل الشباب والشعب الفلسطيني الفلسطيني يستكين، بل سوف يواصل نضاله وانتفاضته الباسلة في وجه الاحتلال حتى رحيله عن أرضنا".

وختمت: "مشاركة الآلاف في تشييع الشهيد علي هو بمثابة رسالة قوية للاحتلال وعصابات المستوطنين وحكومة الاحتلال، مفادها أن جرائمكم لن ترهبنا وسيبقى الشعب الفلسطيني وفيا للأهداف التي يضحي من أجلها الشهداء".

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