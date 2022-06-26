ملحم: الحكومة ستدرس كافة الملفات الخاصة بمسافر يطا بجلستِها غداً لإقرار حزمة من المشاريع

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدِّثُ باسمِ الحكومة إبراهيم ملحم إنَّ جولةَ رئيسِ الوزراء في مسافرِ يطا اليوم ومشاركتَهُ في مؤتمرِ التحدي والصمود تهدِفُ لدعمِ صمودِ المواطنين في أرضِهم، مبيِّنًا أنَّ الحكومةَ ستدرسُ كافةَ المِلفاتِ الخاصةِ بالمسافر في جلستِها يومَ غدٍ الإثنين من أجلِ إقرارِ حزمةٍ من المشاريعِ لأهالي مسافرِ يطا.وأكَّدَ ملحم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الأحد، أنَّ ردودَ الفعلِ الدَّوليةَ لا ترتقي لما يُمارسُهُ الاحتلالُ من انتهاكاتٍ على الأرضِ وتدنيسٍ للمقدسات، مبيِّنًا أنَّ جيشَ الاحتلالِ يتكاملُ مع المستوطنين في السيطرةِ على الأراضي من أجلِ توسيعِ الاستيطان.