بداية الخليل: السجن المؤبد وغرامة مالية لمدانيْن بتهمة الاتجار بالمخدرات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية الخليل برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي سلام عقيل، والقاضي محمد وزوز، حكما بإدانة المتهم الأول (م.ن) والمتهم الثاني (م.م) بتهمة البيع والاتجار بالمخدرات، وحكمت على كل واحد منهما بالسجن المؤبد مدة 25 سنة، وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دينار أردني، وإلزام كل واحد من المدانين بدفع مبلغ 10000 دينار أردني نفقات محاكمة.جاء هذا الحكم استنادا لأحكام المادة 21/2 بدلالة المادة 35/1 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة عبد الجواد ابو عيشة، وذلك بعد أن قامت نيابة الخليل بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولا على إثر إحالة محاضر التحريات إليها من قبل فرع مكافحة المخدرات في شرطة الخليل، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.