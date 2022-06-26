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شؤون فلسطينية

"الصحة" تنشر التقرير الوبائي في فلسطين خلال أسبوع

"الصحة" تنشر التقرير الوبائي في فلسطين خلال أسبوع
الحالة الوبائية في فلسطين - تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، التقرير الوبائي حول فيروس (كورونا) في فلسطين، من 19 حتى 25 حزيران/ يونيو 2022.

وتوزعت الإصابات الجديدة على النحو الآتي، الضفة الغربية: 938، قطاع غزة: 12، مدينة القدس: 400.

وعلى صعيد حالات التعافي الجديدة، أفادت الصحة، بأن الضفة الغربية سجلت: 400، قطاع غزة: 11، مدينة القدس: 0.

وأشارت الوزارة إلى أنها لم تسجل أي من حالات الوفاة بالضفة أو قطاع غزة أو مدينة القدس. لافتًا إلى أن عدد الحالات التي تعالج في المستشفيات بلغت 17 حالة، وفي العناية المكثفة ثلاث حالات، ولم تسجل أي حالة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضحت "الصحة" خلال التقرير، أن عدد الفحوصات بلغ 6465 (باستثناء مدينة القدس).

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