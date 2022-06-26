هنية: غزة تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) أن غزة المحاصرة منذ أكثر من 15 عامًا تستعد لمواجهة استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، لافتًا إلى أن 150 صاروخاً ستدك الاحتلال في أقل من خمس دقائق.وقال هنية خلال حفل لحركة (حماس) بمدينة صيدا بلبنان، إننا في "عصر الانتصارات والتحولات الكبرى التي يصنعها شعبنا والمقاومة في فلسطين ولبنان والمنطقة"، مكملًا أن "غزة المحاصرة التي خاضت الحروب والمعارك هي اليوم بمقاومتها وأهلها تتجهز لمعركة استراتيجية مع الاحتلال".وأردف هنية: "لا مكان للصهاينة والمستوطنين في المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدًا على أن "أحلام الاحتلال ستتحطم ولا مكان لكم في القدس والأقصى وأمتنا العربية والإسلامية هي أولى بالقدس".وأضاف هنية: "سيف القدس الذي أشهرته المقاومة سيظل مشهراً حتى تحرير القدس وكل فلسطين"، مشددًا على أنهم "واقعيون ونتعامل مع الواقع بمقتضاه".و استطرد هنية: "صراع الوجود أصبح اليوم مطروحاً على الطاولة لدى الاحتلال".وفي رسالته لمخيمات اللجوء، طالب هنية أهالي المخيمات بأن يجهزوا أنفسهم، فالعودة باتت قريبة.وعبر رئيس المكتب السياسي لحماس عن تضامنه الكامل مع لبنان ضد الاعتداءات الإسرائيلية على ثرواته، مؤكدًا أنه "لا حق للعدو في مياه لبنان وثرواته كما لا حق له في فلسطين وأرضها".وفي رسالة وجهها هنية للرئيس الأمريكي جو بايدن: أكد هنية على أنهم لن يسمحوا أبدا بأي مشروع لتصفية القضية.