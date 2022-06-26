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شؤون فلسطينية

صور.. بلدية غزة تشرع بتمديد خط صرف صحي جديد غرب تل الهوا

صور.. بلدية غزة تشرع بتمديد خط صرف صحي جديد غرب تل الهوا
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بلدية غزة بأعمال مشروع تمديد شبكة صرف صحي في منطقة مجلس الوزراء غرب حي تل الهوا جنوب غرب المدينة، ضمن جهودها في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية واستبدال الخطوط المهترئة والقديمة.

وذكرت البلدية أن هذا المشروع الذي يشمل تمديد خط الصرف الصحي الجديد من شارع الأقصى المعروف بـ"الصناعة" شرقًا وحتى شارع القدس غرباً، بتكلفة 650 ألف شيكل بتمويل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبتنفيذ من الشركة الفلسطينية
الشرقية للمقاولات (الخيسي).

وأضافت أن الخط الجديد سيخفف الضغط عن الخط القديم بتحويل 50% من مياه الصرف الصحي في شارع الصناعة إلى محطة الصرف الصحي رقم 11 تمهيدًا لإلغاء محطة الفوايدة في شارع بيروت بشكل كامل.

وأوضحت البلدية أن المشروع سيخدم سكان المنطقة الواقعة غرب حديقة ومنتزه برشلونة، خاصة أن بعضها غير موصولة بشبكة الصرف الصحي القديمة، إضافة إلى خدمة منطقة أبراج تل الهوا من خلال خط عميق جديد بدلاً من الشبكة الحالية السطحية.

وبينت أن الأعمال ستشمل أيضاً استبدال جزء من شبكة شارع كمال الوحيدي وتكبير قطرها، والتي يزيد عمرها عن 25 عاماً، مشيرةً إلى اختلاف أعماق خط الصرف الصحي والتي تبدأ من 2 متر في شارع الأقصى وترتفع تدريجيا لغاية 6 متر ثم تنخفض لـ 2 متر في شارع القدس، وتزيد عن 5 أمتار قرب مجلس الوزراء.





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